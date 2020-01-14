Курс валют на 14 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,00 - 24,03 гривни;
Евро - 26,72 - 26,76 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,90 - 24,16 гривни. Евро покупают по 26,40 гривни, продают по 26,86 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 23,99 - 24,09 гривни, евро - 26,56 - 26,68 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 23,93 гривни за доллар.
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,95 – 24,00 гривни за доллар.
13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
Экономическая правда
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