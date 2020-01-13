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Курс валют на 13 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

Понедельник, 13 января 2020, 11:00
 

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,95 – 24,00 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 23,91 - 23,93 гривни;

Евро - 26,59 - 26,62 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 23,78 – 24,11 гривни. Евро покупают по 26,26 гривни, продают по 26,77 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,93 - 24,17 гривни, евро - 26,40 - 26,57 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 13 января на уровне 23,96 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 – 24,12 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда

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