Закрытие межбанка: гривня несколько ослабла
18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 – 28,43 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,41 – 28,43 гривни;
Евро – 32,24 – 32,26 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 – 28,52 гривни. Евро покупают за 32,00 гривни, продают за 32,44 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 28,33 – 28,45 гривни, евро – 32,14 – 32,36 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 21 копейку, установив его на 18 февраля на уровне 28,30 гривни.
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
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