Межбанк: гривня потеряла позиции

13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,05 - 24,10 гривни;

Евро - 26,74 - 26,80 гривни;

Напоминаем:

13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,95 – 24,00 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 13 января на уровне 23,96 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 – 24,12 гривни за доллар.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.

Экономическая правда