Межбанк: гривня потеряла позиции
13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,05 - 24,10 гривни;
Евро - 26,74 - 26,80 гривни;
Напоминаем:
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,95 – 24,00 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 13 января на уровне 23,96 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,09 – 24,12 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,93 - 23,95 гривни за доллар.
Экономическая правда
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