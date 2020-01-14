Курс валют: гривня еще немного укрепилась
Вторник, 14 января 2020, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 14 января на уровне 23,93 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,62 (на 13 января - 26,58 гривни).
Напоминаем:
13 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,95 – 24,00 гривни за доллар.
13 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,05 - 24,10 гривни за доллар.
Экономическая правда
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