Законопроект о запрете Коломойскому вернуть Приватбанк будет готов до конца года — источник

Законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

Об этом ЭП сообщил чиновник в Кабмине, говорится в статье "Четыре войны Коломойского. Как олигарх возвращает свое влияние".

Отмечается, что пока неизвестно, кто именно выступит с такой законодательной инициативой.

По его словам, этот законопроект - гарантия для МВФ и Кабмин уже согласовал его с кредитором.

"В Фонде понимают, что реформа правоохранительной и судебной системы не состоялась. Поэтому такое решение является оптимальным", - подчеркнул источник в правительстве.

По его словам, украинское законодательство содержит много "пробелов", и подобный законопроект позволит забыть обо всех проблемах и тот "груз, который страна получила после кризиса".

Ранее сообщалось, что украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.

По состоянию на начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ - около 46 млрд грн с учетом процентов.

Два банка Бахматюка: "ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн.

Задолженность других банков перед НБУ меньше: банк "Надра" Дмитрия Фирташа - 10,4 млрд грн; банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна - 5,8 млрд грн; "Имэксбанк" Леонида Климова - 3,3 млрд грн.

Всего более 90 финучреждений (а это почти половина всех банков) были выведены с рынка, включая крупнейшим банком в стране - Приватбанком, - который был национализирован.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

