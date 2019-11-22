Бахматюка объявили в национальный розыск

Экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВД.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимание процесса и конструктивного диалога", - проккоментировал ситуацию Бахматюк агентству "Интерфакс-Украина" по телефону.

Он отметил, что ему не было предъявлено ни подозрения, ни повестки.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая его на столбе", - напомнил Бахматюк свою позицию относительно сообщения НАБУ от 13 ноября о заочном сообщение ему о подозрении в деле о стабкредите VAB Банка.

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите VAB Банка надуманная.

По его словам, заявления, в частности от международных партнеров, в поддержку экс-первого заместителя председателя НБУ Александра Писарук об отсутствии сговора о стабкредит свидетельствуют о невиновности бизнесмена.

Бахматюка подозревают в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (статья 191 ч.5) и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (статья 209 ч.3)

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Экономическая правда