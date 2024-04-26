НБУ снизил тарифы на выдачу наличных денег

Нацбанк пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности во время наличных расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для банков, инкассаторских компаний и компаний по обработке наличных НБУ установил следующие дифференцированные тарифы за услуги:

1) по выдаче наличных гривны:

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0,20% от суммы выданной наличности – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100, 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,40%);

0,40% от суммы выданной наличности – банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (остался без изменений);

2) по сдаче применимых к обращению разменных и оборотных монет и пригодных к обращению банкнот образцов 2014 года и следующих лет выпуска:

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0,15% от суммы сданных наличных – на разменные, оборотные монеты, банкноты низших номиналов 20, 50, 100 и 200 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);

0,10% от суммы сданных наличных – на банкноты высших номиналов 500 и 1000 гривен (ранее действовал тариф на уровне 0,25%);

3) по сдаче годных банкнот образцов 2003-2007 годов номиналами 50, 200 и 500 гривен (включая неотсортированные) – нулевой (бесплатный) тариф (ранее действовал тариф на уровне 0,25%).

Изменения перечня услуг и тарифов на услуги по кассовому обслуживанию вступают в силу с 1 июля 2024 - с этого дня будут действовать новые тарифы, пояснили в регуляторе.

Также Нацбанк пересмотрел действующие и ввел новые тарифы за услуги регистрации и лицензирования небанковских учреждений. Они будут действовать с 1 мая 2024 года.

Экономическая правда