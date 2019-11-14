В НБУ назвали олигархов, банки которых больше всех задолжали по кредитам

Крупнейшими должниками по кредитам рефинансирования, которые выдал Национальный банк, являются банки олигархов Олега Бахматюка и Дмирия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ - около 46 млрд грн с учетом процентов.

Почти четверть этого долга - задолженность банков Бахматюка.

"Его два банка: "ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн.

Задолженность других банков перед НБУ меньше: банк "Надра" Дмитрия Фирташа - 10,4 млрд грн; банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна - 5,8 млрд грн; "Имэксбанк" Леонида Климова - 3,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Задолженность ПриватБанка по погашению, за которое поручился Игорь Коломойский, - 7,7 млрд грн.

"Но подчеркиваем - это задолженность исключительно перед Национальным банком. Общая задолженность некоторых из этих лиц перед кредиторами и государством значительно больше", - заявили в НБУ.

С целью взыскания долгов Нацбанк подает судебные иски против владельцев обанкротившихся банков.

В частности, против Коломойского и его компаний подали более 140 исков, против Бахматюка и его компаний - более 50, против Жеваго и его компаний - 30, против Лагуна и его компаний - 10, против Климова и его компаний - 7.

"Однако большинство этих судебных процессов тянутся годами. Даже если Национальный банк получает решение в свою пользу, эти лица всячески препятствуют исполнению решения судов, а реализация активов Государственной исполнительной службой проходит медленно", - отметили в НБУ.

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Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".