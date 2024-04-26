Правоохранители проводят обыски в "Киевэкспертизе" - КГГА

Правоохранители проводят обыски в КП "Киевэкспертиза", обосновывая это выводами судебных экспертов от ноября 2023 года о "некорректности отчетов по обследованию поврежденных сетей наружного освещения в Пуще-Водице".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"К КП "Киевэкспертиза" с обысками пришли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. Потребность в обысках следователи обосновывают выводами судебных экспертов от ноября 2023 года о якобы некорректности отчетов об обследовании поврежденных сетей наружного освещения в Пуще-Водице в июле 202 ", – говорится в сообщении.

До этого предприятие сотрудничало со следствием и предоставляло все необходимые документы, поэтому причины обыска непонятны. Работа предприятия и всех работников заблокирована, добавили в КГГА.

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Напомним:

Сотрудники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции и Службы безопасности Украины пришли с обысками на предприятие критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго".