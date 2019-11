Коломойскому законодательно запретят вернуть Приватбанк — источник

Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.

Как стало известно ЭП, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство.

По словам собеседника ЭП в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.

О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Собеседник в Кабмине также подтвердил информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.

"Текста сейчас нет", - подчеркнул источник ЭП в правительстве.

Ранее экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.

"....МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк.

Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря", - написал Лещенко.

По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом "общественного интереса".



Напомним:



По состоянию на начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ - около 46 млрд грн с учетом процентов.

Два банка Бахматюка: "ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива" задолжали НБУ 10,6 млрд грн.

Задолженность других банков перед НБУ меньше: банк "Надра" Дмитрия Фирташа - 10,4 млрд грн; банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго - 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Николая Лагуна - 5,8 млрд грн; "Имэксбанк" Леонида Климова - 3,3 млрд грн.

Всего более 90 финучреждений (а это почти половина всех банков) были выведены с рынка, включая крупнейшим банком в стране - Приватбанком, - который был национализирован.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

