Украина направила в Судан очередную партию гуманитарного зерна

фото: Зеленский в X

Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Об этом президент Владимир Зеленский в соцсети X.

"На этой неделе инициатива "Зерно из Украины" (Grain from UA), наши суданские партнеры и Всемирная продовольственная программа ООН доставили очередную партию украинского зерна в Судан, что позволит ежемесячно оказывать помощь 2 миллионам людей, которые сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности.

Украина продолжает поддерживать суданский народ, даже когда сама защищается от российской агрессии дома. Это наш руководящий принцип: мы не только ищем помощи от мира, но и помогаем другим в мире", – написал президент.

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Перед этим, 23 апреля, Кабинет министров выделил 80 млн грн на 11 тыс тонн украинского зерна для Республики Судан, чтобы передать его продовольственным программам ООН.

"Продовольственная безопасность - важный компонент Украинской формулы мира, поскольку мы считаем ее одним из ключевых принципов глобальной стабильности. Мы призываем все страны присоединиться к реализации Формулы мира и принять участие в будущем Саммите мира в Швейцарии.

Мы также призываем все страны осудить террористические атаки России на украинское сельское хозяйство, портовую инфраструктуру и свободу судоходства в Черном море", – заявил также Зеленский.

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фото: Зеленский в X

Он напомнил, что российские удары уже повредили или разрушили 215 объектов портовой инфраструктуры в Одесской области.

Экономическая правда