Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden планирует представить план погашения долга

Крупнейший частный девелопер Китая Country Garden сообщил некоторым своим оффшорным кредиторам, что планирует представить предложение о реструктуризации долга во второй половине этого года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, что девелопер пытается предотвратить подачу заявления о ликвидации.

"Девелопер объявил дефолт по своим оффшорным облигациям на сумму 11 миллиардов долларов в конце прошлого года и столкнулся с ходатайством о ликвидации в Гонконге из-за неуплаты кредита на сумму 205 миллионов долларов. Первое судебное заседание назначено на 17 мая", - пишет агентство.

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При этом растущий список китайских девелоперов не выполняет свои обязательства по погашению кредитов с тех пор, как сектор скатился в беспрецедентный долговой кризис в середине 2021 года, и некоторые из них уже были ликвидированы по решению судов.

В конце января суд Гонконга приказал ликвидировать застройщика Evergrande после того, как он не смог предложить кредиторам конкретный план реструктуризации более чем через два года после дефолта по своему оффшорному долгу.

Если Country Garden сможет представить оффшорным кредиторам предложение о реструктуризации долга и получить их согласие на его реализацию, это позволит застройщику избежать ликвидации.

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"Приказ о ликвидации компании Country Garden ухудшит перспективы китайского сектора недвижимости, который в течение последних нескольких лет переживает один кризис за другим после того, как регуляторные органы ужесточили контроль застройщиков, использующих высокие кредитные обязательства", - пишет Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, Country Garden намеревалась представить предварительное предложение по реструктуризации специальной группе владельцев облигаций для переговоров уже в июне, а в третьем квартале опубликовать его для более широкого списка кредиторов.

Компания проводит комплексную проверку состояния своего бизнеса, которая необходима для работы над любым предложением по реструктуризации.

Кредиторы Country Garden, включая группу банков-кредиторов, сейчас изучают предоставленные им данные и информацию, но официальные переговоры по условиям реструктуризации еще не начались, сообщили источники.

Напомним:

Ранее крупнейший частный девелопер Китая, Country Garden, предупредил о возможном дефолте по своим международным долгам, что станет значительным ударом по сектору недвижимости страны, который находится в затруднительном положении.

Китайская Country Garden Holdings, один из крупнейших в стране застройщиков, все же допустила первый дефолт по долларовым облигациям.

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Экономическая правда