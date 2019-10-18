Ключевые судебные дела по делу Приватбанка

Справа Позивач Відповідач Мета позову Актуальна інформація

Справа №826/7432/17

Окружний адміністративний суд міста Києва



Головуючий Качур І.А., судді Келеберда В.І., Амельохін В.В. Коломойський І.В. НБУ Про визнання протиправними та скасування рішень про націоналізацію та заходи, щодо стабілізації банку. Рішенням суду від 18.04.2019 позов задоволено.

Справа № 757/57102/17-ц,

Печерський районний суд м.Києва Коломойський І.В. НБУ Розірвання договорів поруки. Метою позову є звільнення від солідарної відповідальності за кредитними договорами рефінансування. Рішенням Печерського райсуду м.Києва від 20.04.2019 позов задоволено. Приватбанк підготував апеляцію, після чого 25 вересня Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження

Справа №826/13813/17 Окружний адміністративний суд м. Києва

Склад суду: головуючий суддя: Смолій І.В, судді Чудак О.М., Шейко Т.І. Тріантал Інвестментс ЛТД НБУ Визнання протиправним та скасування рішення № 105 (пов'язані особи) Задоволення позову та скасування рішення №105 створює підстави для визнання незаконною всієї процедури бейл-ін. 18 квітня 2019 позов задоволено. Підготовка апеляції. 14 серпня розгляд зупинено до рішення по справі справи №826/20221/16

Справа №826/6664/17, Київський апеляційний адміністративний суд

Головуючий суддя – Собків, судді – Файдюк, Ісаєнко Тріантал Інвестментс ЛТД НБУ Оскарження рішення про перевірку Приватбанку. Скасування рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації. 2 березня 2018 року позов задоволено. 13 травня 2019 апеляцію Приватбанку відхилено.

Справа №910/8012/17

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду

Головуючий суддя – Студенець. THEO Worldwide corp. АТ КБ ПРИВАТБАНК Визнання недійсним договору та стягнення збитків. Задоволення позову надасть можливість інших власникам єврооблігацій Приватбанку подавати аналогічні позови. 28 березня 2018 Господарського суду м. Києва задовольнив позов. Північний апеляційний господарський суд 21 січня.2019 частково скасував це рішення, в частині недійсності договору залишивши його без змін. 1 серпня 2019 провадження у справі зупинено до розгляду КАС справи № 826/20221/16 за позовом Суркісів

Справа №826/1317/17

Київський апеляційний адміністративний суд

судді Кучма А.Ю., Безименна Н.В., Аліменко В.О. Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam snvestments llp НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності з Приватбанком та стягнення коштів. Задоволення позову завдасть Приватбанку збитки та створить прецедент для інших пов'язаних осіб.

27 вересня 2018 провадження у справі зупинено до вирішення спору на Кіпрі.

№826/20239/16, Конституційний Суд України ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК" НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи

4 вересня 2018- касаційні скарги залишено без задоволення, а рішення про задоволення позову без змін.

Триває розгляд конституційної скарги Приватбанку.

№826/20221/16

Велика Палата Верховного Суду

Суддя-доповідач Саприкіна Суркіс І.Р., Суркіс Г.М., Суркіс Р.Д., Суркіс С.Г., Ковалик П.О., Суркіс М.І. НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи Окружний адміністративний суд задовольнив позов. 27 серпня. 2019 знято з розгляду у зв'язку з розглядом виборчої справи

№ 910/1834/19

Господарський суд м. Києва

Суддя Шкурдова Л.М. Коломойський І.В., Тріантал Інвестментс Мінфін, НБУ, ФГВФО, Приватбанк Про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016. Метою позову є повернення Банку колишнім власникам. 17 жовтня розгляд справи призупинено

№910/5172/19

Господарський суд м. Києва

Суддя Босий В.П. Коломойський І.В. НБУ, Приватбанк Про визнання недійсними кредитних договорів та договорів поруки. Метою позову є звільнення фінансового поручителя від відповідальності за кредитними договорами та зупинення стягнення заборгованості. Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції.

Справа №904/2530/18, Велика Палата Верховного Суду Національний банк України Коломойський І.В. Стягнення заборгованості за кредитними договорами рефінансування. Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції. Касаційну скаргы повернули скаржнику.

Справа №910/15484/17

Велика Палата Верховного Суду АТ "Ерлан" НБУ Розірвання іпотечного договору. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування. Останнє рішення

20 вересня .2018 апеляційну скаргу ПрАТ "ЕРЛАН" відхилено, апеляційну скаргу Приватбанку задоволено частково, апеляційну скаргу НБУ задоволено, рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін, змінено мотиви прийняття такого рішення

№910/16744/17

Велика Палата Верховного Суду ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" НБУ Визнання незаконною бездіяльності. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування та зобов'язання погасити заборгованість коштами Приватбанку. Перегляд постанови Київського апеляційного господарського суду, якою відмовлено в позові. 16 серпня 2018 Апеляційна скара АТ "Приватбанк" задоволена. Рішення суду 1 інстанії скасоване, у задоволенні позову відмовлено. 14 травня .2019 ВП ВС залишила без змін касаційну скаргу ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" .

Справа №910/1005/18, Господарський суд м.Києва Pointex Sale LLP Приватбанк Рішення у справі завдасть Приватбанку збитків та створить негативний прецедент, яким скористаються інші власники єврооблігацій. 13 червня 2019 матеріали справи надійшли до КГС, визначено склад суду для розгляду справи, відмовлено у відкритті касаційного провадження, матеріали справи повернулися до суду І-ї інстанції, проте повторно були направлені до КГС за касаційною скаргою Позивача на ті ж самі судові рішення

Справа №201/473/17 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду

Суддя-доповідач Луспеник Боголюбова О.Л. Приватбанк Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи. Рішеннями судів попередніх інстанцій позов задоволено.

№ 757/64933/17-ц

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду

суддя-доповідач Черняк, судді Гулько, Луспеник Коломойський Ігор Валерійович Національний банк України, Приватбанк, Мірошник Тарас Олександрович, ТОВ "ІА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА", ТОВ "Редакція газети "Закон і Бізнес", ТОВ "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна" Про визнання недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Коломойського І.В. та спростування такої інформації. Метою позову є блокування розгляду позову Банку у Високому Суді Лондона. Позов так і не було розглянуто по суті через грубі процесуальні порушення з боку суду.