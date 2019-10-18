Ключевые судебные дела по делу Приватбанка
Пятница, 18 октября 2019, 02:21 -
Количество судебных дел по Привабанку составляет около 600. Какие из них самые главные?
|Справа
|Позивач
|Відповідач
|Мета позову
|Актуальна інформація
|Справа №826/7432/17
Окружний адміністративний суд міста Києва
Головуючий Качур І.А., судді Келеберда В.І., Амельохін В.В.
|Коломойський І.В.
|НБУ
|Про визнання протиправними та скасування рішень про націоналізацію та заходи, щодо стабілізації банку.
|Рішенням суду від 18.04.2019 позов задоволено.
|Справа № 757/57102/17-ц,
Печерський районний суд м.Києва
|Коломойський І.В.
|НБУ
|Розірвання договорів поруки. Метою позову є звільнення від солідарної відповідальності за кредитними договорами рефінансування.
|Рішенням Печерського райсуду м.Києва від 20.04.2019 позов задоволено. Приватбанк підготував апеляцію, після чого 25 вересня Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження
|Справа №826/13813/17 Окружний адміністративний суд м. Києва
Склад суду: головуючий суддя: Смолій І.В, судді Чудак О.М., Шейко Т.І.
|Тріантал Інвестментс ЛТД
|НБУ
|Визнання протиправним та скасування рішення № 105 (пов'язані особи)
|Задоволення позову та скасування рішення №105 створює підстави для визнання незаконною всієї процедури бейл-ін. 18 квітня 2019 позов задоволено. Підготовка апеляції. 14 серпня розгляд зупинено до рішення по справі справи №826/20221/16
|Справа №826/6664/17, Київський апеляційний адміністративний суд
Головуючий суддя – Собків, судді – Файдюк, Ісаєнко
|Тріантал Інвестментс ЛТД
|НБУ
|Оскарження рішення про перевірку Приватбанку. Скасування рішення про проведення перевірки Приватбанку матиме наслідком подальше визнання незаконним віднесення банку до категорії неплатоспроможних та націоналізації.
|2 березня 2018 року позов задоволено. 13 травня 2019 апеляцію Приватбанку відхилено.
|Справа №910/8012/17
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду
Головуючий суддя – Студенець.
|THEO Worldwide corp.
|АТ КБ ПРИВАТБАНК
|Визнання недійсним договору та стягнення збитків. Задоволення позову надасть можливість інших власникам єврооблігацій Приватбанку подавати аналогічні позови.
|28 березня 2018 Господарського суду м. Києва задовольнив позов. Північний апеляційний господарський суд 21 січня.2019 частково скасував це рішення, в частині недійсності договору залишивши його без змін. 1 серпня 2019 провадження у справі зупинено до розгляду КАС справи № 826/20221/16 за позовом Суркісів
|Справа №826/1317/17
Київський апеляційний адміністративний суд
судді Кучма А.Ю., Безименна Н.В., Аліменко В.О.
|Camerin investments llp, Sunnex investments llp, Tamplemon investments llp, Berlini commercial llp, Lumil investments llp, Sofinam snvestments llp
|НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін
|Оскарження пов’язаності з Приватбанком та стягнення коштів. Задоволення позову завдасть Приватбанку збитки та створить прецедент для інших пов'язаних осіб.
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27 вересня 2018 провадження у справі зупинено до вирішення спору на Кіпрі.
|№826/20239/16, Конституційний Суд України
|ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК"
|НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін
|Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи
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4 вересня 2018- касаційні скарги залишено без задоволення, а рішення про задоволення позову без змін.
Триває розгляд конституційної скарги Приватбанку.
|№826/20221/16
Велика Палата Верховного Суду
Суддя-доповідач Саприкіна
|Суркіс І.Р., Суркіс Г.М., Суркіс Р.Д., Суркіс С.Г., Ковалик П.О., Суркіс М.І.
|НБУ, ФГВФО, уповноважені особи ФГВФО на здійснення ТА в Приваті, Приватбанк, Мінфін
|Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи
|Окружний адміністративний суд задовольнив позов. 27 серпня. 2019 знято з розгляду у зв'язку з розглядом виборчої справи
|№ 910/1834/19
Господарський суд м. Києва
Суддя Шкурдова Л.М.
|Коломойський І.В., Тріантал Інвестментс
|Мінфін, НБУ, ФГВФО, Приватбанк
|Про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016. Метою позову є повернення Банку колишнім власникам.
|17 жовтня розгляд справи призупинено
|№910/5172/19
Господарський суд м. Києва
Суддя Босий В.П.
|Коломойський І.В.
|НБУ, Приватбанк
|Про визнання недійсними кредитних договорів та договорів поруки. Метою позову є звільнення фінансового поручителя від відповідальності за кредитними договорами та зупинення стягнення заборгованості.
|Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції.
|Справа №904/2530/18, Велика Палата Верховного Суду
|Національний банк України
|Коломойський І.В.
|Стягнення заборгованості за кредитними договорами рефінансування.
|Розгляд справи знаходиться на рівні касаційної інстанції. Касаційну скаргы повернули скаржнику.
|Справа №910/15484/17
Велика Палата Верховного Суду
|АТ "Ерлан"
|НБУ
|Розірвання іпотечного договору. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування.
|Останнє рішення
20 вересня .2018 апеляційну скаргу ПрАТ "ЕРЛАН" відхилено, апеляційну скаргу Приватбанку задоволено частково, апеляційну скаргу НБУ задоволено, рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін, змінено мотиви прийняття такого рішення
|№910/16744/17
Велика Палата Верховного Суду
|ПАТ "Нікопольський завод феросплавів"
|НБУ
|Визнання незаконною бездіяльності. Метою позову є звільнення майнового поручителя від відповідальності за кредитними договорами рефінансування та зобов'язання погасити заборгованість коштами Приватбанку.
|Перегляд постанови Київського апеляційного господарського суду, якою відмовлено в позові. 16 серпня 2018 Апеляційна скара АТ "Приватбанк" задоволена. Рішення суду 1 інстанії скасоване, у задоволенні позову відмовлено. 14 травня .2019 ВП ВС залишила без змін касаційну скаргу ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" .
|Справа №910/1005/18, Господарський суд м.Києва
|Pointex Sale LLP
|Приватбанк
|Рішення у справі завдасть Приватбанку збитків та створить негативний прецедент, яким скористаються інші власники єврооблігацій.
|13 червня 2019 матеріали справи надійшли до КГС, визначено склад суду для розгляду справи, відмовлено у відкритті касаційного провадження, матеріали справи повернулися до суду І-ї інстанції, проте повторно були направлені до КГС за касаційною скаргою Позивача на ті ж самі судові рішення
|Справа №201/473/17 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду
Суддя-доповідач Луспеник
|Боголюбова О.Л.
|Приватбанк
|Оскарження пов’язаності та стягнення коштів. Рішення у справі завдає Приватбанку збитків та створює негативний прецедент, яким скористаються інші пов'язані особи.
|Рішеннями судів попередніх інстанцій позов задоволено.
|№ 757/64933/17-ц
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду
суддя-доповідач Черняк, судді Гулько, Луспеник
|Коломойський Ігор Валерійович
|Національний банк України, Приватбанк, Мірошник Тарас Олександрович, ТОВ "ІА "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА", ТОВ "Редакція газети "Закон і Бізнес", ТОВ "Київський інститут проблем управління імені Горшеніна"
|Про визнання недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Коломойського І.В. та спростування такої інформації. Метою позову є блокування розгляду позову Банку у Високому Суді Лондона.
|Позов так і не було розглянуто по суті через грубі процесуальні порушення з боку суду.
|Справа № 826/1198/18, Окружний адміністративний суд міста Києва
суддя Арсірій Р.О., Кузьменко В.А., Огурцов О.П.
|ТОВ "Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
|НБУ
|Фактична мета позову – опосередковане підтвердження вірності фінансової звітності ПриватБанку.
|24 липня 2019 відкрите апеляційне провадження за апеляційною скаргою НБУ на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 травня 2019 р. у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити дії
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