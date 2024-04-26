В прошлом году на содержание Чернобыльской зоны отчуждения потратили меньше средств, чем планировали

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ) использовало лишь 75% средств на содержание Чернобыльской зоны - 2,11 миллиарда из 2,81 млрд, которые заложили в бюджет.

Об этом говорится в отчете аналитического центра DiXi Group.

"В прошлом году такие расходы составили 2,11 млрд грн. И это меньше, чем планировали: в бюджет заложили 2,81 млрд грн, из которых ДАЗВ – Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения воспользовалось 75,2%", – говорится в сообщении.

Из израсходованной суммы 60% (1,26 млрд грн) было направлено на поддержку в безопасном состоянии остановленных энергоблоков ЧАЭС и объекта "Укрытие". Кроме того, 18% (390 млн грн) было направлено на дезактивацию, транспортировку, переработку и захоронение радиоактивных отходов и работу по строительству комплекса "Вектор".

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Еще 20% (430 млн. грн.) потратили на поддержание экологически безопасного состояния в зоне отчуждения.

По сравнению с 2022 годом расходы на Чернобыльскую зону отчуждения выросли на 3%, однако по сравнению с 2021 годом уменьшились на 11%. В этом году в госбюджете на содержание зоны заложено 2,49 млрд грн

Напомним:

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21 августа 2023 года стало известно, что линии электропередач НЭК "Укрэнерго", в том числе и питающие Чернобыльскую АЭС трижды выключались.