Законопроєкт про заборону повернення банків ексвласникам буде готовий до кінця року — джерело

Законопроєкт, який заборонить колишнім власникам отримувати назад банки буде готовий до кінця року, але його скоріше за все не встигнуть зареєструвати в парламенті.

Про це ЕП повідомив високопосадовець в Кабміні, йдеться у статті "Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив".

Зазначається, що поки невідомо, хто саме виступить з такою законодавчою ініціативою.

За його словами, цей законопроєкт - гарантія для МВФ і Кабмін уже погодив його з кредитором.

"У Фонді розуміють, що реформа правоохоронної і судової системи не відбулась. Тому таке рішення є оптимальним", – підкреслив співрозмовник в уряді.

За його словами, українське законодавство містить багато "пробілів", і подібний законопроєкт дозволить забути про всі проблеми і той "тягар, який країна отримала після кризи".

Раніше повідомлялось, що українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

Cтаном на початок листопада 2019 року загальний борг неплатоспроможних банків перед НБУ - близько 46 млрд грн з урахуванням відсотків.

Майже чверть цього боргу - заборгованість банків Бахматюка.

Заборгованість інших банків перед НБУ менша: банк "Надра" Дмитра Фірташа – 10,4 млрд грн; банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго – 6,7 млрд грн; "Дельта Банк" Миколи Лагуна – 5,8 млрд грн; "Імексбанк" Леоніда Клімова – 3,3 млрд грн.

Загалом понад 90 фінустанов (а це майже половина всіх банків) були виведені з ринку, включно з найбільшим банком у країні — Приватбанком, — який був націоналізований.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

