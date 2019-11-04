Таможенная выпустила калькулятор стоимости растаможки авто

Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

Об этом в Facebook сообщил глава таможни Максим Нефедов.

По его словам, сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин и более чем 2300 моделей.

Нефедов отмечает, что процесс создания базы занял 1,5 месяца дольше чем ожидалось.

"Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - подчеркнул глава ГТС.

Также Нефедов отметил, что цены на авто указаны за 2018-2019 год, и актуальны.

"Что имеется в виду "за 2018-2019"? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 года выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенно", - подчеркнул Нефедов.

Протестировать сайт можно по ссылке: https://calc.customs.gov.ua. Сейчас сайт "упал" от наплыва желающих.