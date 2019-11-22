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Таможня запустила онлайн-систему жалоб

Пятница, 22 ноября 2019, 11:06

Государственная таможенная служба запустила систему подачи жалоб онлайн, обещают ответы "человеческим языком" и рассмотрение в течении 5 дней.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в Facebook.

Нефьодов заявил, что пока что система находится в тестовом режиме.

Вся коммуникация будет происходить исключительно в электронной форме, и "человеческим языком".

По его словам, жалобы будут перенаправляться в регионы, а на центральном уровне ДМС будет отслеживать статистику и объективность ответов.

Нефьодов, также предостерег людей от возможного заспамлення сервиса.

"Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", подчеркнул он.

Нефьодов добавил, что с декабря планируется интегрировать систему в общий Контактный Центр Кабмина.

Проверить онлайн-систему можно по ссылке.

Напомним, в начале ноября Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

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Экономическая правда

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