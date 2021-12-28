ГБР сообщило о подозрении руководителю региональной таможни: требовал взятки в экспортера меда

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Следователи теруправления ГБР Полтавы сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, требовавшему ежемесячные взятки у экспортера меда.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

В ведомстве напомнили, что 21 декабря 2021 разоблачили преступную схему, которую организовал таможенник.

"Деньги требовал у экспортера товаров народного потребления в страны Европы. За взятки таможенники обещали не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс дол. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 декабря одного из посредников задержали при получении очередной взятки - 2,4 тыс долл. США, а на следующий день ему сообщили о подозрении.

"24 декабря 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следователи ДБР будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей", - добавили в ДБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Экономическая правда