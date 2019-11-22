Дубилет показал, насколько стало меньше "макулатуры" в Кабмине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что в октябре-ноябре количество документов, которые центральные органы власти направляют друг другу в бумажной форме, резко сократилось.

Источник: инфографика на Facebook-странице Дубилета

Детали: Министр продемонстрировал график, показывающий количество документов, которые министерства и другие центральные органы направили друг другу в бумажной форме.

Прямая речь: "Мы с 1 октября запретили отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда бумага предусмотрена законом).

Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг.

Впрочем, перевести в электронную форму документообмен – это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа. Буду держать в курсе".



Напомним, 20 ноября комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которые отменяют обязательную публикацию законов и нормативных актов в газете "Урядовый курьер".

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Украинская правда