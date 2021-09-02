Дубилет хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске

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Бывший глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет обратился в суд с иском, где просит обязать Министерство внутренних дел удалить о нем информацию, которая размещена на официальном сайте во вкладке "Поисковые учеты МВД".

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Сейчас суд открыл производство по данному административному делу, которое будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также ОАСК постановил: привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, Национальное антикоррупционное бюро.

"Отметим, что истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро в персонально-справочный учет Единой информационной системы Министерства. В то же время, Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Перед этим Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили три топ-чиновника финучреждения. Среди них - Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка. По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Кроме того, Александр Дубилет ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно по растрате 136 млн грн средств банка.

Экономическая правда