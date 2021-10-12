Суды продолжают игнорировать нормы "антиколомойского" закона – Приватбанк

Александр Дубилет Nv.ua

В государственном Приватбанке "обеспокоены грубым игнорированием" Северным апелляционным хозсудом прямых обязательных к применению норм банковского закона (который еще называют "антиколомойским").

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в Северном апелляционном суде состоялось очередное судебное заседание по делу по иску экс-акционера и председателя правления банка Александра Дубилета к Приватбанку, Минфину и ФГВФЛ, третьих лиц НБУ и Кабмину.

Дубилет в иске просил признать недействительными сделки, заключенные в процедуре национализации банка в 2016 году.

11 октября суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 2 июня 2021 года, который закрыл производство по его иску, применив нормы "антиколомойского" закона.

В банке отмечают, что Северный апелляционный хозсуд отменил решение суда предыдущей инстанции несмотря на "прямое указание закона №590-IX (банковского закона - ред.) о необходимости закрытия подобного рода дела по иску бывшего владельца банковского учреждения, выведеного с рынка или ликвидированого".

"Законом №590-IX, в том числе, внесены изменения в ст.5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, которые заключаются в определении механизма, порядка и способа защиты прав бывших участников банковских учреждений, которые выведены с рынка или ликвидированы.

Целью таких изменений банковского законодательства является установление равновесия между частными интересами бывших владельцев банка и общественными интересами, в случае отмены решения о выводе неплатежеспособного банка с рынка или его ликвидации в связи с чем положение соответствующего банка не должно восстанавливаться, а средства правовой защиты должны ограничиваться денежной компенсацией в случае, если владельцы банка понесли ущерб", - напомнили в банке.

Напомним:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников подозреваемого экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета, отменив его заочный арест.

Перед этим Высший антикоррупционный суд на заседании 2 июня заочно арестовал Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили три топ-чиновника финучреждения. Среди них - Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка. По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Кроме того, Александр Дубилет ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно по растрате 136 млн грн средств банка.

Экономическая правда