ВАКС заочно арестовал Дубилета

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) бывшему главе правления Приватбанка Александру Дубилету.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Дубилет подозревается в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации и в нанесении банку ущерба в сумме 314,9 млн долларов.

"Судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе "Приватбанка" меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение об его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске" – сообщили в НАБУ.

Напоминаем:

Дубилет находится в Израиле. По словам экс-главы Привата, он не скрывается от следствия, прибытие в Украину на сегодняшний день ставит под угрозу его жизнь.

Дубилет уточнил, что некоторые участники "незаконной национализации "Приватбанка" могли бы извлечь пользу, если бы с ним что-то произошло.

Следствие установило, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, банк на основании ложных документов выплатил за свой счет более 136,89 млн гривень в пользу связанной компании "Ингосстрах".

Кроме того, накануне национализации топ-чиновники приняли решение о незаконном списании долгов иностранных компаний перед банком, вместо этих обществ должником определили связанную с "Приватбанком" фирму Claresholm Marketing LTD. Ущерб по этому эпизоду превышает 8,2 млрд грн

Экономическая правда