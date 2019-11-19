Укрэксимбанк объявил конкурс на должность главы правления

Государственный экспортно-импортный банк объявил конкурс на должность главы правления банка.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

Отмечается, что соответствующее решение наблюдательного совета было принято 15 ноября 2019, действующего председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко задержали 16 ноября.

Напоминаем:

Генеральная прокуратура обвиняет главу правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в содействии снятию арестов с депозитов и залогов "преступного окружения экс-президента Виктора Януковича" по выданному банком кредиту на покупку "Украинского медиа холдинга".

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

Экономическая правда