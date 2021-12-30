Государственный банк отчитался о рекордной прибыли

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Прибыль государственного "Укрэксимбанка" за неполный финансовый год достигла исторического максимума и составит более 2 миллиардов гривень.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления банка Сергей Ермаков, передает пресс-служба банка.

По его словам, чистый процентный доход банка за год увеличен более чем на 3 млрд. грн.

В активах "Укрэксимбанка" вложения в ценные бумаги снизились с 46% до 36%, или на 17 млрд грн в денежном выражении, а кредитный портфель увеличен с 25% до 36%, или более чем на 20 млрд грн.

Безрисковый доход "Укрэксимбанка", а именно доход от банковских комиссий и валютных операций, в 2021 году вырос на 700 млн. грн.

Напоминаем:

По результатам первого полугодия 2021 года "Укрэксимбанк" получил 1,12 млрд грн прибыли против убытков за аналогичный период в прошлом году на 1,9 млрд грн.

2020 год госбанк завершил с убытком в 5,6 млрд грн и стал самым убыточным среди украинских банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

По размеру общих активов Укрэксимбанк занимает 3-е место среди 71 банка.

Экономическая правда