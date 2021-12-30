Фигурант нападения на журналистов в "Укрэксимбанке" провел "мероприятие" при содействии НСЖУ

Тельбизов (слева) и Мецгер (справа) СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕОЗАПИСИ "РАДИО СВОБОДА"

Бывший директор департамента банковской безопасности государственного "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов, который является фигурантом по делу о нападении на съемочную группу "Схемы", провел якобы "встречу" с журналистами при содействии Национального союза журналистов Украины.

Источник: facebook-страница журналистки программы "СХЕМЫ" Натальи Седлецкой, "Детектор Медиа" со ссылкой на комментарий Сергея Марченко

Прямая речь Седлецкой: "Помните Игоря Тельбизова, который под аплодисменты возвращался на работу в банк? Мы с ним видимся в судах, он обвинен в уголовном преступлении. Его после резонанса в конце концов уволили. Но он не унимается – и занялся отбеливанием собственной репутации.

Для этого он нанял политехнологов (Агентство кризисных коммуникаций Дмитрия Раимова), которые сегодня устроили "дискуссию Тельбизова с журналистами" в помещении Национального союза журналистов. Мероприятие "при поддержке НСЖУ".

Детали: Речь идет о мероприятии "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года".

По словам Седлецкой, на обсуждении с участием Тельбизова были также советники министра финансов Василий Горбаль и Андрей Гливко. После огласки Марченко уволил их с должностей советников.

Среди журналистов были бывший спикер президента-беглеца Виктора Януковича Денис Иванеско, Сергей Дойко, Анастасия Товт, Валерий Калныш и журналистка телеканала "Наш" Анастасия Можаровская.

Кроме того, Тельбизов якобы планирует учредить стипендиальную программу для начинающих журналистов и журналистов-расследователей.

Седлецкая заявила, что журналистов программы "Схемы" на мероприятие не пригласили.

Предыстория:

4 октября на журналистов программы "Схемы" от издания "Радио Свобода" напали во время записи интервью с Мецгером.

11 октября руководство банка уволило председателя правления банка Евгения Мецгера. 7 октября двум чиновникам государственного банка, включая Мецгера, правоохранители сообщили о подозрении в нападении на журналистов.

11 ноября стало известно, что причастных к нападению на журналистов директора департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка возобновили в должностях. В пресс-службе банка сказали, что восстановление на работе Тельбизова и Осипова "требуют нормы законодательства".

12 ноября появилось видео, как Тельбизов заходит в главное помещение банка под бурные овации коллектива.

Фигуранты в уголовном деле Тельбизов и Осипов не признали свою вину в суде.

Украинская правда