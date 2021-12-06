"Укрэксимбанк" нанял консультантов для поиска нового CEO

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Государственный "Укрэксимбанк" подписал соглашение с международной организационно-консалтинговой компанией Korn Ferry, которое будет вовлечено в процесс подбора кандидатур на должность главы правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Соглашение с Korn Ferry подписали по итогам конкурсного отбора, который банк завершил 1 декабря.

Отмечается, что Korn Ferry была одной из пяти международных компаний по подбору руководителей, которые были приглашены наблюдательным советом для участия в конкурсном отборе.

"Korn Ferry является мировым лидером в сфере поиска руководителей и организационного консалтинга. Компания имеет 111 офисов в 53 странах по всему миру и является крупнейшей компанией по поиску генеральных директоров для банков и финансовых учреждений в Европе.

Подбор кандидатур компанией Korn Ferry будет включать в себя глубокое психометрическое сканирование и оценку лидерских компетенций на основе системы KF4D / KF Assess, что дает наивысший уровень уверенности в соответствии кандидата требованиям должности", - добавляют в банке.

Там сообщили, что поиск будет производиться группой экспертов, большинство из которых расположены в региональном штабе компании в Лондоне, Великобритания.

"Эндрю Симпсон, старший клиент-партнер департамента финансовых услуг с более чем 20-летним опытом поиска генеральных директоров и членов наблюдательных советов, будет руководителем проекта от компании Korn Ferry.

Следующим шагом после подписания контракта наблюдательный совет планирует официально объявить о начале открытого конкурса не позднее 17 декабря, после чего у всех кандидатов, отвечающих требованиям конкурса, будет достаточно времени для подготовки и подачи своих заявок", - отметили в пресс-службе банка.

Результаты открытого конкурса будут объявлены не позднее 18 марта 2022 года.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.

Экономическая правда