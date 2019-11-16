Главу "Укрэксимбанка" задержали, а не похищали — СБУ
Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александа Гриценко задержала Служба безопасности Украины по запросу Генпрокуратуры.
Об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
"Один из членов правления АО" Укрэксимбанк"... был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст . 209", - написала она.
"Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - добавила Гитлянская.
Напоминаем:
По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.
Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.
Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.
В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.
Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.
Экономические правда
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