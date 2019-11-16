Главу "Укрэксимбанка" задержали, а не похищали — СБУ

Главу правления государственного "Укрэксимбанка" Александа Гриценко задержала Служба безопасности Украины по запросу Генпрокуратуры.

Об этом написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"Один из членов правления АО" Укрэксимбанк"... был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст . 209", - написала она.

"Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - добавила Гитлянская.

Напоминаем:

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

Экономические правда