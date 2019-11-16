СМИ сообщают о похищении главы "Укрэксимбанка"

Александр Гриценко

В Киеве на глазах у ребенка похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на собственные источники.

Информацию о похищении Гриценко также передает телеканал "Прямой" со ссылкой на источники и родственников.

По словам очевидцев, Гриценко гулял с ребенком, когда неизвестные затолкали его в черный автобус и скрылись в неизвестном направлении.

Семья обратилась в полицию, сообщает Эспрессо.

Напоминаем:

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году. По данным ЭП, банкир является приближенным к бывшему президенту Петру Порошенко лицом.

Гриценко с июня 2007 года по февраль 2013 года работал вице-президентом департамента рынка капиталов в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Standard Bank PLC, а с февраля 2013 года по июль 2014 года - в должности ассоциированного директора, члена Комитета по управлению активами Banque Havilland SA.

В 2004-2005 годах Гриценко работал на должности начальника управления коммерческих долговых обязательств департамента финансовой политики Министерства финансов.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.