Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління

Державний експортно-імпортний банк оголосив конкурс на посаду голови правління банку.



Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідне рішення наглядової ради було прийнято 15 листопада 2019 року, діючого голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка затримали 16 листопада.

Нагадуємо:

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.



Економічна правда