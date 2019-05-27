Наследие Порошенко: что достанется Зеленскому в финансовом блоке

В скором времени начнется борьба за влияние на финансовый блок страны, который назначает президент. Что тут может поменяться и каких кадровых изменений стоит ожидать.

Украинцам активно навязывалось и навязывается мнение, что полномочия президента Украины не такие широкие, как может показаться обывателю. Якобы основные задачи президента – дипломатия и роль главнокомандующего армии.

На самом деле президент имеет обширные возможности для влияния на множество процессов в стране, которые определяют условия в которых живет бизнес, общество и те же самые олигархи.

Например, после Революции Достоинства практически весь финансовый блок стал контролироваться людьми Петра Порошенко. Президент назначил руководство трех ключевых регуляторов – НБУ, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг.

Фондом гарантирования вкладов стал руководить ближайший бизнес-партнер Порошенка – Константин Ворушилин. Ранее Ворушилин возглавлял банк "Мрия", когда тот принадлежал группе Порошенко. После продажи банка он курировал инвестиционную финансовую деятельность автомобильной корпорации "Богдан", которым также владел экс-президент.

Под влияние Порошенко попал также один из крупнейших госбанков – Укрэксимбанк. Банком управляет приближенный к бывшему презтденту Александр Гриценко.

Учитывая политическую турбулентность последних дней, логично, что в скором времени начнется борьба за влияние на финансовый блок страны. Что же тут поменяется, и каких кадровых изменений стоит ждать, объясянет ЭП.

До сегодняшнего дня в "Зе"-команде засветилось двое публичных финансистов. Среди них бывший министр финансов Александр Данылюк и экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова.

По словам Страховой, Зеленский в вопросе финансов разбирается. "Владимир Александрович может не знать каких-либо нюансов, но в целом имеет представление по этой теме", – объяснила она ЭП.

Учитывая образ Владимира Зеленского , в котором он находился последние пару десятков лет, нового президента сложно представить в роли человека, понимающего незатейливую финансовую систему Украины.

Однако вскоре ему придется вникнуть в эти вопросы, так как от него будет зависеть ряд важнейших назначений в финансовом блоке страны.

Национальный банк

НБУ – самый влиятельный финансовый регулятор Украины. До Революции Достоинства, орган контролировался близким соратником Сергея Арбузова – Игорем Соркиным.

После Революции Нацбанк возглавил комендант Майдана Степан Кубив, который сделал Соркина своим советником и принялся за решительные реформы, среди которых – плавающий курс гривни и раздача десятков миллиардов рефинансирования банкам.

Немногим позже Порошенко назначил на должность главы НБУ Валерию Гонтареву, компания которой руководила активами президента. За то время, пока Гонтарева руководила НБУ, банковский рынок покинуло около 90 банков, а гривна девальвировала почти в 3 раза.

Те, кто относится к ее деятельности позитивно, считают, что никакой катастрофы в банковском секторе не произошло: 98% вкладчиков "лопнувших" банков получили свои депозиты из Фонда гарантирования вкладов, а страна, в сою очередь, получила здоровый банковский сектор.

Те, кто оценивает деятельность Гонтаревой негативно, смотрят на эти цифры иначе. По словам собеседников ЭП, среди тех 98% немало вкладов в районе 10 грн, а в действительности, только физлица потеряли в банках-банкротах около 30% от всех вкладов.

Математика здесь достаточно простая: ФГВ выплатил вкладчикам около 90 млрд, а обязательства Фонда перед вкладчиками, чьи вклады были более 200 тысяч составляют еще 40 млрд грн.

На каденцию Гонтаревой пришлось и сложнейшее решение по Приватбанку, на которое также многие смотрят по-разному. Среди однозначных достижений регулятора – сегодня банки не "пылесосят" рынок, а людям с сомнительной репутацией и соответственно таким же происхождением капитала купить банк достаточно сложно.

Тем временем в команде Зеленского заявляли о желании провести "аудит" Нацбанка, который ряд публичных лиц, симпатизирующих политике НБУ, оценили, как попытку давления .

Сам политик на встрече с банкирами пообещал сохранить независимость НБУ.

С учетом законодательных изменений последних лет, единолично назначить руководство НБУ президент не может. Так, глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента. При этом назначение предусмотрено на 7 лет, а для освобождения от должности должны быть соответствующие основания, предусмотренные в законе.

"Однако влияние на Нацбанк может быть осуществлено с помощью перестановок в правлении НБУ, при этом некоторые члены правления несмотря на "условную независимость" напишут заявление на увольнение по собственному желанию, или же станут объектами пристального внимания правоохранительных органов", – объясняет ситуацию один из собеседников ЭП на банковском рынке.

В частности, под вопросом дальнейшее пребывание на должности первой замглавы НБУ Катерины Рожковой, которая отвечает за банковский надзор. Она же занималась национализацией Привата.

К Рожковой могут быть вопросы только в связи с работой в Платинум банке и событиями в ряде обанкротившихся банков, где НБУ не предотвратил выведение активов. Кроме того, возможные изменения могут произойти среди членов правления, которые отвечают за монетарную политику.

Страхова уверяет, что независимость НБУ будет сохранена. "Никто не будет оказывать давление на НБУ, ни на правление, ни на совет НБУ", – отмечает она.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

Это условно "второй" после НБУ по значимости регулятор страны. До Революции Достоинства контролировался преимущественно людьми, связанными с Ринатом Ахметовым.

Фондовый рынок служил не столько местом привлечения капитала в экономику, сколько местом где финансисты проворачивали различные "схемы". Инструментами пользовались для различных финансовых махинаций, например, выведения активов из банков, "подрисовки" нормативов, либо отмывания денег с помощью операций с мусорными ценными бумагами.

После Революции НКЦБФР возглавил Тимур Хромаев. "В Администрации президента новая команда вместе Хромаевым получила задание "сделать как у людей", – объяснял ЭП тогда собеседник в Комиссии.

Новое руководство НКЦБФР начало очень смело, остановив обращение на биржах всех мусорных акций эмитентов. После этого очевидное стало еще более очевидным – в Украине практически перестали торговать акциями.

Торги на организованном фондовом рынке стали проводится преимущественно с долговыми госбумагами. В то же время рынок освоил новые схемы по легализации средств уже с государственными госбумагами.

При этом однозначным позитивом был допуск на украинский рынок инструментов иностранных эмитентов.

На рынке не появилось реального обращения дерривативов, акций или хотя бы ликвидных облигаций частных эмитентов. Не был запущен также третий (накопительный) уровень пенсионной системы, что увеличило бы значимость регулятора.

Таким образом, реформу до "логичного" конца так и не довели. НКЦБФР как орган не получил реальных полномочий из-за "пробуксовки" законопроектов в Верховной Раде, хоть их принятия требовал МВФ.

Сама Комиссия осталась практически не реформированной, из-за чего рядовые сотрудники разочаровались в новом руководстве. Хотя большая часть вины лежит именно на депутатском корпусе.

Уволить и назначить руководство НКЦБФР президенту куда проще чем НБУ. Зеленский сможет поменять руководство НКЦБФР практически единолично.

На вопрос стоит ли ожидать изменений в руководстве органа Виктория Страхова ответила обтекаемо.

"Закон о госрегулировании имеет более расширенный перечень оснований для прекращения полномочий главы и членов НКЦПФР, и четко указывает, что смена президента – не основание для прекращения их полномочий", сказала ЭП Страхова.

При этом не факт, что в команде нового президента будут настроены на требуемое руководством регулятора усиление полномочий.

"Я апологет принципа "главное не размер, а умение пользоваться", в особенности после предыдущих безуспешных попыток усилить полномочия НКЦПФР (объективно – предпринимавшихся и с моим участием), полномочия должны усиливаться после развития рынков", – оъсясняет Страхова.

Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование рынков финансовых услуг

Нацкомифинуслуг – третий финансовый регулятор Украины, который должен осуществлять надзор за страховым рынком, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами, финансовыми компаниями и т.д.

До смены власти в 2014 году контролировался преимущественно людьми близкими к экс-вице премьеру Сергею Арбузову. В то время страховые компании, связанные с "семьей", в лучших традициях выигрывали самые лучшие государственные тендеры и стремительно росли.

Под "крышей" Нацкомфинуслуг на страховом рынке развернулась масштабная деятельность по обналичиванию денег и "оптимизации" налогооблагаемой базы.

После Революции орган возглавил представитель Народного Фронта Максим Поляков.

После этого на рынке некоторые "арбузовские" страховые компании начали связывать с Поляковым . Позже новый глава также отличился в янтарном деле Борислава Розенблата , которые расследовало НАБУ.

Спустя примерно полгода в регулятор зашли людьми, близкие к Банковой. Руководителем был назначен Игорь Пашко, а ключевым членом Комиссии Денис Ястреб, который работал в страховой компании Порошенко "Краина".

Тогда их назначение расценивали как кратковременное решение, ведь орган планировалось ликвидировать, а полномочия разделить между НБУ и НКЦБФР. Но в Верховной Раде эта идея получила сильный отпор, а в АП на этом в какой-то момент перестали настаивать, несмотря на требования МВФ.

Существенных изменений в качестве надзора органа не произошло. Страховые компании банкротились, пропадали деньги клиентов, кредитные организации работают без должного присмотра, уход от налогов – по-прежнему "паровоз" страхового рынка.

При этом, по информации ЭП, определенные неприятности могут возникнуть у сегодняшнего руководства органа.

"Недавно один из участников рынка подал в ДБР заявление, в которых описал различные схемы на рынке при попустительстве регулятора. ДБР по этому поводу уже открыло уголовное дело", – рассказал ЭП собеседник в правоохранительном ведомстве.

В любом случае в ближайшем будущем стоит ожидать изменений в руководстве регулятора, а может быть и его ликвидации.

" Сплит предусмотрен программой МВФ – ему быть. В дальнейшем может быть осуществлена общая реформа надзора на финансовом рынке, но это не вопрос ближайших 100 дней.

Страховому рынку, фондовому рынку стоит ожидать поддержки инициатив, направленных на их развитие, с инструментами реализации в духе либератарианства – государство должно как можно меньше вмешиваться в дела бизнеса", – говорит Страхова.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц

ФГВ – страховщик депозитов, который во время крупнейшей за всю историю Украины "очистки" банковской системы превратился в крупнейшего управляющего проблемными активами Украины. Руководить органом Порошенко назначил своего ближайшего бизнес-партнера Константина Ворошилина.

Балансовая стоимость активов в управлении Фонда – около 500 млрд грн, оценочная – около 100 млрд, реальная скорее всего будет меньше 50 млрд грн. Большая часть активов неплатежеспособных банков продалась в системе prozorro-sales.

То, как продавались активы до внедрения этой системы, могло бы стать предметом расследования правоохранительных органов, если бы они выполняли свои прямые обязанности.

Система Прозорро решила проблему прозрачной и понятной продажи активов, но не решила проблемы вкладчиков, которые ожидали свои выплаты после реализации активов неплатежеспособных банков. Активы продавались прозрачно, но очень дешево, дисконт достигал 99%.

Несмотря на то, что ликвидации банков подходят к концу, как и распродажи активов, Фонд гарантирования вкладов останется важнейшим органом, полномочия которого вероятно будут расширены в связи с имплементацией евродеректив, которые прописаны в Соглашении Украины про Ассоциацию с ЕС.

Фонд гарантирования сможет получить полномочия по самостоятельному инициированию процесса введения в банк временных администраций.

Что касается Ворушилина, то у него были "натянутые" отношения с главой НБУ Валерией Гонтаревой . У руководителя Фонда было немало претензий к руководителю центробанка, так как банки в Фонд попадали практически пустыми.

Сотрудники Фонда ожидали, что Ворушилин может уйти в отставку еще до второго тура президентских выборов, однако похоже планы у главы ФГВ поменялись и он собирается пробыть на этой должности дольше. Но учитывая его близость к Петру Порошенко и то, что он уже заявлял, что не хочет руководить Фондом, очевидно, что в ближайшем будущем портфель достанется кому-нибудь из команды Зеленского.

"Если Константин Ворушилин уйдет – это будет его личное решение", – заявила Страхова.

Укрэксимбанк

До революции Достоинства один из крупнейших украинских банков – Укрэксим –занимался обслуживанием интересов "семьи" и близких к ней олигархов. С помощью средств банка была оформлена сделка по покупке Укртелекома пулом украинских олигархов. В банке также активно кредитовались братья Клюевы, которые были приближены к Януковичу.

После смены власти, банк по квоте отошел под "крыло" Порошенко. Его возглавил непубличный банкир Александр Гриценко, которого считают креатурой президента.

В банке обслуживается практическая вся оборонная промышленность, что может объяснять интерес команды Порошенко именно к этому банку. За последние года банк также попал в скандал в связи с реструктуризацией миллиардного кредита под 1% годовых корпорации Богдан Моторс, которой владел бывший президент.

Для полной и объективной оценки деятельности банка очевидно потребуется проводить полноценный аудит. Учитывая то, что Порошенко практически потерял власть, в данном банке тут также стоит ожидать в ближайшем будущем смены руководителя.

Страхова уверяет, что при Зеленском "никаких "квот" не будет".

"В соответствии с Законом о банках и банковской деятельности будут сформированы набсоветы госбанков, в том числе Укрэскима. Процесс отбора осуществляется независимой рекрутинговой компанией, и контролируется общественностью. Президент в соответствии с Законом внесет представление КМУ о назначении члена набсовета как представителя государства", – отмечает она.

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В ближайшее время уже станет понятно, кто заменит руководителей перечисленных финансовых ведомств. Их имена навряд ли скажут о том, будут это приближенные люди Владимира Зеленского. Об этом скажут их решения, от финансовых рынков трудно что-то утаить.