Украинская "дочка" российского банка прекращает обслуживание клиентов через интернет

Проминвестбанк, принадлежащий российскому ВЭБ, прекращает дистанционное обслуживание клиентов.

Об этом сообщили в банке.

"Возможность пользоваться системой дистанционного обслуживания от ПАО Проминвестбанк (в том числе мобильным банкингом), начиная с 10 декабря 2019 годабудет приостановлена", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Экономическая правда