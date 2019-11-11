Верховный Суд снял запрет на принудительную продажу "дочки" российского банка

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда от 6 ноября.

Отмечается, что суд отказался удовлетворить кассационные жалобы российской госкорпорации ВЕБ.РФ и ее украинской "дочки" - Проминвестбанка.

Запрет на продажу акций банка вводился постановлением Печерского райсуда Киева от 24.07.2019 по требованию ВЕБ.РФ в рамках обеспечения его иска о снятии ареста с 99,77% акций Проминвестбанка.

Напомним:

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.