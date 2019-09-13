Верховный Суд отказался заблокировать аукцион по продаже акций "дочки" российского банка

Верховный Суд отклонил жалобу российской госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которой корпорация хотела остановить продажу акций "Проминвестбанка".

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что Верховный Суд 9 сентября открыл кассационное производство по жалобе "ВЕБ.РФ" на постановление Киевского апелляционного суда, которым был отменен судебный запрет Государственной исполнительной службе осуществлять любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

Запрет был отменен по иску связанной с Игорем Коломойским ООО "Телерадиокомпания "Жиса".

"ВЕБ.РФ" просил Верховный Суд приостановить действие постановления Киевского апелляционного суда от 27.08.2019, но суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Суд аргументировал свое решение тем, что российская госкорпорация не предоставила "достаточно обоснованных оснований, по которым суд кассационной инстанции может приостановить действие оспариваемого решения, которым отказано в удовлетворении заявления об обеспечении иска".

Напомним:

В июле пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС, тогда стартовая цена пакета составила 532,1 млн грн.

После этого российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку".

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу госкорпорации "ВЕБ.РФ" на решения судов предыдущих инстанций, которым корпорация хотела остановить продажу акций Проминвестбанка.

В сентябре пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% снова выставили на аукцион на бирже ПФТС, начальная стоимость ценных бумаг составляет 399,1 миллионов гривен. Аукцион состоится 20 сентября.

20 сентября 2018 года частный исполнитель исполнительного округа Киева Каращук K.Л. на основании заявления ООО "Дайрис" открыла исполнительное производство по принудительному выполнению определения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года по взысканию акций ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

В мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма в размере 159 млн долларов.

Согласно сообщению суда, иск подали экс-глава Приватбанка Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с экс-собственниками банка или Приватбанком.

5 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева своим определением арестовал акции украинских "дочек" российских банков, включая Проминвестбанк.

Верховный Суд 25 января 2019 года принял решение наложить арест на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка, которые "принадлежат должнику – Российской Федерации".

Кроме того, этим банкам запрещено отчуждать движимое и недвижимое имущество, которое "принадлежит должнику – Российской Федерации".

В июне 2019 года российский госбанк Внешэкономбанк, которому принадлежало 99,7726% акций Проминвестбанка, подал иск в арбитраж Торговой палаты Стокгольма к Украине из-за нарушения страной межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

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