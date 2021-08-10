Апелляционный суд признал недействительной продажу акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ

Северный апелляционный хозсуд 5 августа удовлетворил иск российского Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ) в Минюст, биржи ПФТС и ФК "Фортифай" и признал недействительными результаты аукциона по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежали российскому банку.

Об этом сообщает finbalance со ссылкой на материалы дела №910 / 4210/20.

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" на основании того, что в 2019 году вопреки постановлению Верховного Суда была проведена уценка акций Проминвестбанка на 25%. Поэтому, по выводам суда, продажа ценных бумаг на торгах в апреле 2020 года была осуществлена по заниженной цене.

Также апелляционный суд указывает, что ФК "Фортифай", победившая на аукционе, не согласовала с Нацбанком приобретение существенного участия в банке, что является нарушением.

Суд апелляционной инстанции констатировал, что Министерство юстиции должно вернуть для финкомпании "Фортифай" средства на сумму 268,7 млн грн, которые она оплатила за 99,77% акций Проминвестбанка по результатам аукциона.

Напоминаем:

Ранее в рамках выполнения решения Арбитражного суда (г. Гаага, Нидерланды) украинские суды наложили арест в т.ч. на 99,77% акций Проминвестбанка, которые принадлежали ВЕБ.РФ. Впоследствии биржа "ПФТС" сообщала, что 04.03.2020 состоялся аукцион, на котором в пределах исполнительного производства были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн.

Победителем аукциона стало ООО "ФК" Фортифай ", которое оплатило указанную сумму. При этом в октябре-ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Сергея Тигипко на приобретение ФК "Фортифай" (перед этим среди владельцев финкомпании появились люди из окружения И. Коломойского).

Хозсуд Киева снова наложил арест на 99,77% акций, счета и имущество Проминвестбанка по иску компании, связанной с Игорем Коломойским.

Верховный Суд не удовлетворил жалобу российской госкомпании ВЕБ.РФ против Минюста Украины относительно запрета продажи акций Проминвестбанка.