Українська "дочка" російського банку припиняє обслуговування клієнтів через інтернет

Промінвестбанк, який належить російському ВЕБ, припиняє дистанційне обслуговування клієнтів.

Про це повідомили у банку.

"Можливість користуватися системою дистанційного обслуговування від ПАТ Промінвестбанк (в тому числі мобільним банкінгом), починаючи з 10 грудня 2019 року буде призупинена", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.

Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Економічна правда