Все разделы
Укр / Рус

В правительственном квартале Киева частично перекрыто движение: протестуют ФЛП

Вторник, 25 января 2022, 11:50
 
фото полиции

Под стенами Верховной Рады проходит акция движения "SaveФОП", участники которой протестуют против тотальной фискализации.

Источник: "Укринформ", полиция Киева

Детали: По данным журналистов, в мероприятии принимают участие около 600 человек.

Движение по улице Грушевского частично перекрыто от Дома офицеров до улицы Шелковичной.

На месте происшествия работают полиция диалога и Нацгвардия.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции в соответствии с требованиями действующего законодательства и не устраивать провокации.

Что предшествовало: Акции предпринимателей продолжаются с прошлого года. Ранее они потребовали предоставить им возможность работать в условиях карантина.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ФЛП Рада законодательство Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
ФЛП смогут подать годовую декларацию в "Дии": инструкция 23 января 2022, 10:00
Бизнес-омбудсмен допускает рост жалоб от ФЛП: причина 18 января 2022, 16:05
ФЛП уже зарегистрировали более 250 тысяч кассовых аппаратов 18 января 2022, 12:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте