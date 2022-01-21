Гетманцев анонсировал "кадровые решения" в Налоговой

Даниил Гетманцев фото: слуга народа

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев анонсировал "кадровые решения" в Государственной налоговой службе и Нацполиции по итогам борьбы с нелегальным рынком табака в январе.

Об этом он сказал во время встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации, отвечая на вопросы, касающиеся борьбы с нелегальным рынком табачных изделий, передает "Интерфакс-Украина".

В контексте борьбы с теневым рынком нардеп сказал, что установлен "прозрачный контакт" сотрудников налоговой и Нацполиции в сфере противодействия реализации подакцизных товаров.

"Это мы начали в декабре. МВД это начало в ноябре. Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, по табачному акцизу среди трех видов подакцизной продукции ситуация самая плохая. Но ситуация будет исправляться", - добавил Гетманцев.

По его словам, законопроекты по криминализации товарной контрабанды рекомендованы ко второму чтению.

"Удалось (ко второму чтению – ред) несколько смягчить текст этого законопроекта (№5420 – ред.). Это компромиссный вариант, мы будем его поддерживать", - резюмировал он.

Напомним:

Летом 2021 года Верховная Рада приняла в 1 чтении законопроект №5420 президента Владимира Зеленского по криминализации контрабанды товаров.

Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров и предусмотреть за нее более высокую ответственность.

Текст законопроекта критиковали бизнес-ассоциации.

Европейская бизнес-ассоциация настаивала на доработке законопроекта. Бизнес возражал против введения поддержанной в первом чтении нормы об ответственности за недостоверное декларирование товаров.

ЕБА отмечала, что при принятии этой нормы правоохранители смогут привлечь к уголовной ответственности даже за непреднамеренные ошибки в таможенных декларациях.

В версии законопроекта, подготовленной ко второму чтению, профильный комитет Совета поддержал изъятие нормы о недостоверном декларировании.

Новая редакция проекта закона предусматривает повышенные пороги привлечения к ответственности, что отмечал бизнес.