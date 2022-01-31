Стефанчук рассказал, когда Рада еще раз попытается уволить главу Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко фото: фонд госимущества

Верховная Рада в ближайшее время проведет голосование по увольнению Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества.

Об этом глава ВР Руслан Стефанчук заявил во время брифинга, передает "Укринформ".

Комментируя, что Раде 27 января не хватило голосов, чтобы уволить Сенниченко, Стефанчук сказал, что парламент не переголосовывает принятые решения, поэтому Сенниченко пришлось повторно написать заявление об увольнении, которое уже рассмотрел комитет по вопросам экономического развития.

"Есть уже соответствующее решение комитета и сформулировано в постановление. Как только этот вопрос будет окончательно готов, оно может быть вынесено.

Оно может быть вынесено и завтра, потому что эти (кадровые – ред.) вопросы не включаются в повестку дня. Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим, потому что есть воля обеих сторон. Я думаю, что в ближайшее время", – резюмировал он.

О том, почему главы Фонда госимущества хотят сменить и чем он запомнился в должности читайте в статье ЭП: Хороший, плохой, злой. Почему Сенниченко уходит из Фонда госимущества и кто его может заменить

Напоминаем:

Верховная Рада не смогла на заседании 27 января уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко с должности.

Первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко заявил, что произошел сбой в канале системы "Рада".

Представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в аппарате ВРУ заестрировано новое заявление об увольнении Сенниченко по собственному желанию.

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об уходе с должности в ноябре прошлого года. Впоследствии комитет поддержал его отставку.

Собеседники ЭП называли поводом для увольнения приватизацию киевского завода "Большевик" (Первый киевский машиностроительный завод). Тогда на торги пришли три претендента, несмотря на заявления инвесторов накануне, а цена едва оттолкнулась от стартовых 1,39 млрд грн.

Сам Сенниченко заявляет, что уходит с должности "по собственному желанию".

Экономическая правда