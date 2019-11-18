Ліміт землі "в одні руки" буде переглядатися — Разумков

Верховна Рада має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Про це розповів спікер ВР Дмитро Разумков під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Максимальний ліміт на землю, скажімо так, в одні руки, він теж, скоріше за все, переглядатиметься під час підготовки законопроєкту між першим і другим читанням", - сказав Разумков.



Також раніше свою думку з цього приводу висловили представники Кабміну.

"Микола Сольський (співавтор законопроєкту - ЕП) говорить, що ми зможемо зменшити таку кількість гектарів, якщо говоримо про одні руки, між першим і другим читанням", – прокоментувала ініціативу представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук.

Верещук додала, що норма про дозвіл продажу до 200 тисяч гектарів землі після відкриття ринку землі в одні руки хвилює громадян і є небезпечною.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни

Знати більше: "Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда