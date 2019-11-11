В Киеве начал работу сервис бесплатной доставки еды — Raketa
11 ноября в Киеве запустился сервис бесплатной доставки еды из ресторанов - Raketa.
Об этом сообщает официальная Facebook-страница компании.
Пока в сервисе доступно ограниченное количество ресторанов в центре города. Всего в сервисе будет 70 киевских заведений.
Кроме того Raketa запускает сеть собственных кухонь - dark kitchens.
Отмечается, что первые два-три месяца сервис будет работать в "бета-режиме".
Еду обещают доставлять в течение 60 минут. Также клиентам предлагаются промокод со скидками.
Как долго будет действовать бесплатная доставка, пока неизвестно
Raketa - украинский сервис доставки еды, который запустился в 2018 году в Днепре. 2020 года сервис планирует запуститься еще в 15 городах Украины.
Напомним, в октябре сервис такси Bolt запустил в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery, в планах - перевозка животных.
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