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В Киеве начал работу сервис бесплатной доставки еды — Raketa

Понедельник, 11 ноября 2019, 17:48
 

11 ноября в Киеве запустился сервис бесплатной доставки еды из ресторанов - Raketa.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница компании.

Пока в сервисе доступно ограниченное количество ресторанов в центре города. Всего в сервисе будет 70 киевских заведений. 

Кроме того Raketa запускает сеть собственных кухонь - dark kitchens.

Отмечается, что первые два-три месяца сервис будет работать в "бета-режиме". 

Еду обещают доставлять в течение 60 минут. Также клиентам предлагаются промокод со скидками.

Как долго будет действовать бесплатная доставка, пока неизвестно

Raketa - украинский сервис доставки еды, который запустился в 2018 году в Днепре. 2020 года сервис планирует запуститься еще в 15 городах Украины.

Напомним, в октябре сервис такси Bolt запустил в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery, в планах - перевозка животных.

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Glovo Bolt

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