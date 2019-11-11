В Киеве начал работу сервис бесплатной доставки еды — Raketa

11 ноября в Киеве запустился сервис бесплатной доставки еды из ресторанов - Raketa.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница компании.

Пока в сервисе доступно ограниченное количество ресторанов в центре города. Всего в сервисе будет 70 киевских заведений.

Кроме того Raketa запускает сеть собственных кухонь - dark kitchens.

Отмечается, что первые два-три месяца сервис будет работать в "бета-режиме".

Еду обещают доставлять в течение 60 минут. Также клиентам предлагаются промокод со скидками.

Как долго будет действовать бесплатная доставка, пока неизвестно

Raketa - украинский сервис доставки еды, который запустился в 2018 году в Днепре. 2020 года сервис планирует запуститься еще в 15 городах Украины.



Напомним, в октябре сервис такси Bolt запустил в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery, в планах - перевозка животных.