Bolt запустил конкурента Glovo

Сервис такси Bolt запускает в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery, в планах - перевозка животных.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



Теперь водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении автомобиля.

До конца ноября 2019 года услуга Bolt Delivery будет работать в тестовом режиме в Киеве, а уже с конца ноября сервис доставки будет доступен в перечне услуг, которые предоставляет компания Bolt.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно установить приложение Bolt Delivery, дождаться водителя и передать ему пакет и контактный номер телефона получателя. При этом размеры груза не должны превышать 65х55х40 см.

"Я рад отметить, что платформа Bolt постоянно развивается и расширяется, предлагая клиентам новые услуги в Украине. Delivery станет еще одним удобным и практичным сервисом.

Мы дальше работаем над дальнейшим расширением перечня услуг и планируем запустить перевозку животных в скором будущем", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Напомним:

Bolt планирует в 2020 году запустить в Украине услугу доставки еды Bolt Food.

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