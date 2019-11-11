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В Києві почав роботу сервіс безкоштовної доставки їжі — Raketa

Понеділок, 11 листопада 2019, 17:48
 

11 листопада у Києві запустився сервіс безкоштовної доставки їжі з ресторанів - Raketa.

Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка компанії.

Поки в сервісі доступна обмежена кількість ресторанів в центрі міста.  Всього у сервісі будуть доступні 70 закладів. Крім того Raketa запускає мережу власних кухонь — dark kitchens.

Зазначається, що перші два-три місяці сервіс буде працювати в "бета-режимі". Їжу обіцяють доставляти протягом 60 хвилин. Також клієнтам пропонуються промокоди зі знижками.

Як довго буде діяти безкоштовна доставка, поки невідомо.

Raketa — український сервіс доставки їжі, який запустився в 2018 році в Дніпрі. За 2020 рік сервіс планує запуститися ще в 15 містах України.

Нгаадаємо, у жовтні сервіс таксі Bolt запустив в Україні нову послугу доставки Bolt Delivery, в планах компанії - перевезення тварин.

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Економічна правда
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