В Києві почав роботу сервіс безкоштовної доставки їжі — Raketa

11 листопада у Києві запустився сервіс безкоштовної доставки їжі з ресторанів - Raketa.



Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка компанії.

Поки в сервісі доступна обмежена кількість ресторанів в центрі міста. Всього у сервісі будуть доступні 70 закладів. Крім того Raketa запускає мережу власних кухонь — dark kitchens.

Зазначається, що перші два-три місяці сервіс буде працювати в "бета-режимі". Їжу обіцяють доставляти протягом 60 хвилин. Також клієнтам пропонуються промокоди зі знижками.

Як довго буде діяти безкоштовна доставка, поки невідомо.

Raketa — український сервіс доставки їжі, який запустився в 2018 році в Дніпрі. За 2020 рік сервіс планує запуститися ще в 15 містах України.

Нгаадаємо, у жовтні сервіс таксі Bolt запустив в Україні нову послугу доставки Bolt Delivery, в планах компанії - перевезення тварин.