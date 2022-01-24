Glovo купила Zakaz.ua у Черновецкого-младшего – медиа
Испанская компания Glovo (80% которой с недавних пор принадлежит Delivery Hero) договорилась о поглощении украинского сервиса Zakaz.ua.
Об этом сообщает AIN.UA.
Соглашение оформлено в двух форматах: часть инвесторов получили выплаты наличными, другая часть — 20% наличными и 80% акциями Glovo.
По информации издания, основной акционер Zakaz.ua, фонд Chernovetskyi Investment Group, выбрал второй вариант. Это позволит компании максимизировать свой доход от инвестиций в Zakaz.ua.
За все время существования CIG вложил в сервис до 15 млн. долларов и продолжал вкладывать до последнего: компания оставалась неприбыльной.
Другие инвесторы получили выплаты наличными и полностью прекращают свое участие в проекте. Их доли выкупались по оценке выше, чем CIG обновил свое соглашение с Glovo.
Официально Glovo, скорее всего, уведомит о подписании соглашения 27 января.
По данным издания, переговоры по цене стартовали от 15-20 млн долларов. Максимальная оценка Zakaz.ua, которую дают инвесторы, с которыми пообщались журналисты, не превышает 50 млн. долларов. Скорее всего, компания не раскроет сумму сделки.
Для CIG сделка с Glovo – возможность совершить экзит из Zakaz.ua, который фонд ведет много лет, пишет издание. Получив акции Glovo, фонд оставит в портфеле ценный актив на развивающемся рынке и получит наличные деньги для новых инвестиций.
Для Glovo сделка – это возможность получить технологические разработки Zakaz.ua и расти еще быстрее на рынке доставки не из ресторанов, а именно магазинов.
Отмечается, что подписание соглашения затянулось из-за сложного и долгого процесса due diligence Zakaz.ua.
Glovo скупает услуги в странах Центрально-Восточной Европы и активно инвестирует в развитие. Сегодня Glovo оценивается в 2,3 млрд. евро.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Glovo готовится выкупить Zakaz.ua за 60 млн. долларов.
В Zakaz.ua заявили, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua