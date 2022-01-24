Glovo купила Zakaz.ua у Черновецкого-младшего – медиа

Zakaz.ua

Испанская компания Glovo (80% которой с недавних пор принадлежит Delivery Hero) договорилась о поглощении украинского сервиса Zakaz.ua.

Об этом сообщает AIN.UA.

Соглашение оформлено в двух форматах: часть инвесторов получили выплаты наличными, другая часть — 20% наличными и 80% акциями Glovo.

По информации издания, основной акционер Zakaz.ua, фонд Chernovetskyi Investment Group, выбрал второй вариант. Это позволит компании максимизировать свой доход от инвестиций в Zakaz.ua.

За все время существования CIG вложил в сервис до 15 млн. долларов и продолжал вкладывать до последнего: компания оставалась неприбыльной.

Другие инвесторы получили выплаты наличными и полностью прекращают свое участие в проекте. Их доли выкупались по оценке выше, чем CIG обновил свое соглашение с Glovo.

Официально Glovo, скорее всего, уведомит о подписании соглашения 27 января.

По данным издания, переговоры по цене стартовали от 15-20 млн долларов. Максимальная оценка Zakaz.ua, которую дают инвесторы, с которыми пообщались журналисты, не превышает 50 млн. долларов. Скорее всего, компания не раскроет сумму сделки.

Для CIG сделка с Glovo – возможность совершить экзит из Zakaz.ua, который фонд ведет много лет, пишет издание. Получив акции Glovo, фонд оставит в портфеле ценный актив на развивающемся рынке и получит наличные деньги для новых инвестиций.

Для Glovo сделка – это возможность получить технологические разработки Zakaz.ua и расти еще быстрее на рынке доставки не из ресторанов, а именно магазинов.

Отмечается, что подписание соглашения затянулось из-за сложного и долгого процесса due diligence Zakaz.ua.

Glovo скупает услуги в странах Центрально-Восточной Европы и активно инвестирует в развитие. Сегодня Glovo оценивается в 2,3 млрд. евро.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Glovo готовится выкупить Zakaz.ua за 60 млн. долларов.

В Zakaz.ua заявили, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.