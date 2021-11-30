Zakaz.ua опровергает информацию о сделке с Glovo

фото: Zakaz.ua

Украинский сервис доставки Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.

Об этом в компании сообщили изданию dev.ua.

Zakaz.ua постоянно ведет переговоры о раундах и привлечении инвестиций - это нормальная практика для такого проекта и этой индустрии. И мы, соответственно, часто получаем запросы от медиа подобного рода.

В то же время мы не можем обсуждать ни условия, ни участников, ни суммы – это, разумеется, конфиденциальная информация", – заявили в компании.

Там добавили, что являются открытой компанией и всегда рады сообщить публично о своих соглашениях, когда есть что сообщать.

"И просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем слухи", - отметили в Zakaz.ua.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов.