Zakaz.ua опровергает информацию о сделке с Glovo
Украинский сервис доставки Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.
Об этом в компании сообщили изданию dev.ua.
Zakaz.ua постоянно ведет переговоры о раундах и привлечении инвестиций - это нормальная практика для такого проекта и этой индустрии. И мы, соответственно, часто получаем запросы от медиа подобного рода.
В то же время мы не можем обсуждать ни условия, ни участников, ни суммы – это, разумеется, конфиденциальная информация", – заявили в компании.
Там добавили, что являются открытой компанией и всегда рады сообщить публично о своих соглашениях, когда есть что сообщать.
"И просим с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем слухи", - отметили в Zakaz.ua.
Напомним:
Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов.
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