Немецкая Delivery Hero покупает контрольную долю в Glovo
Немецкая компания доставки еды Delivery Hero заявила, что подписала сделку о покупке 39,4% акций испанского Glovo. В настоящее время Delivery Hero принадлежит около 43,8% акций Glovo.
Об этом сообщает Reuters.
В компании отметили, что стоимость сделки составит 2,3 млрд евро.
При этом Delivery Hero предоставит Glovo обратное финансирование на примерно 250 млн евро несколькими траншами в течение года.
Также сообщается, что Glovo продолжит работу со своим существующим брендом и платформой под нынешним руководством.
Напомним:
Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов.
Украинский сервис доставки Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.
Читайте также: Почему Glovo выбрал Киев для экспансии на рынки постсоветских стран и зачем ему здесь технохаб. Интервью с техническим директором Glovo
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua