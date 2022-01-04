Немецкая Delivery Hero покупает контрольную долю в Glovo

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Немецкая компания доставки еды Delivery Hero заявила, что подписала сделку о покупке 39,4% акций испанского Glovo. В настоящее время Delivery Hero принадлежит около 43,8% акций Glovo.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что стоимость сделки составит 2,3 млрд евро.

При этом Delivery Hero предоставит Glovo обратное финансирование на примерно 250 млн евро несколькими траншами в течение года.

Также сообщается, что Glovo продолжит работу со своим существующим брендом и платформой под нынешним руководством.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что испанская компания Glovo готовится выкупить украинский сервис доставки Zakaz.ua, сделку оценивают в около 60 млн долларов.

Украинский сервис доставки Zakaz.ua заявил, что информация о покупке компанией Glovo не соответствует действительности.

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Экономическая правда