Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Понедельник, 7 октября 2019, 17:12
7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,72 - 24,76 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,72 - 24,76 гривни;
Евро - 27,17 - 27,22 гривни;
Напомним:
Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривни за доллар.
7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,83 гривни за доллар.
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Экономическая правда
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