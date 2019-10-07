Курс валют на 7 октября: межбанк, наличный и "черный" рынки

7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,83 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,8 - 24,85 гривни;

Евро - 27,21 - 27,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,74 - 25,21 гривни. Евро покупают по 27,02 гривни, продают по 27,65 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,09 - 25,14 гривни, евро - 27,36 - 27,56 гривни.

Напомним:

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривни за доллар.

4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,62 гривни за доллар.

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Экономическая правда