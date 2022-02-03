Официальный курс гривни укрепился
Четверг, 3 февраля 2022, 19:22
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 28,27 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,92 грн (на 3 февраля – 32,14 гривни).
Напоминаем:
3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.
3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.
Экономическая правда
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