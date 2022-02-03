Официальный курс гривни укрепился

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 28,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,92 грн (на 3 февраля – 32,14 гривни).

Напоминаем:

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

Экономическая правда