Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс гривни укрепился

Четверг, 3 февраля 2022, 19:22

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 28,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,92 грн (на 3 февраля – 32,14 гривни).

Напоминаем:

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась к доллару 3 февраля 2022, 17:55
Курс валют на 3 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки 3 февраля 2022, 11:19
НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро 2 февраля 2022, 19:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте