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Официальный курс: гривня стремительно ослабла к евро

Пятница, 4 февраля 2022, 19:28
 
getty images

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,27 грн (на 4 февраля – 31,91 гривни).

Напоминаем:

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

Экономическая правда

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